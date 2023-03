Come ridurre l’inflazione? Tagliando la spesa pubblica (Di sabato 11 marzo 2023) Una riduzione delle imposte lascia più soldi alle imprese e ai cittadini, aumentando la spesa per gli acquisti (tra cui gli investimenti) e, in parte, anche il risparmio (se i soldi in più che mi ritrovo non li spendo tutti). Come conseguenza c’è anche una compensazione fiscale perché, ad esempio, su quegli acquisti si pagano imposte indirette e le imprese che vendono aumentano i ricavi su cui pagheranno le imposte. Alla spesa privata andrà sommata la spesa pubblica in corso (spesso fuori controllo e mal gestita da apparati burocratici che rispondono a criteri di scelta politico/ideologica più che a criteri di efficienza). Le altre puntate: Così si manda in rovina un Paese La lezione da imparare: non esistono i “soldi dello Stato” Meloni, senti qui: per governare bene, governa meno Perché è giusto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 marzo 2023) Una riduzione delle imposte lascia più soldi alle imprese e ai cittadini, aumentando laper gli acquisti (tra cui gli investimenti) e, in parte, anche il risparmio (se i soldi in più che mi ritrovo non li spendo tutti).conseguenza c’è anche una compensazione fiscale perché, ad esempio, su quegli acquisti si pagano imposte indirette e le imprese che vendono aumentano i ricavi su cui pagheranno le imposte. Allaprivata andrà sommata lain corso (spesso fuori controllo e mal gestita da apparati burocratici che rispondono a criteri di scelta politico/ideologica più che a criteri di efficienza). Le altre puntate: Così si manda in rovina un Paese La lezione da imparare: non esistono i “soldi dello Stato” Meloni, senti qui: per governare bene, governa meno Perché è giusto ...

