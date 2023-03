Come richiedere il Bonus Vacanze 2023 per gli studenti: requisiti, destinatari e bandi pubblicati dall’Inps (Di sabato 11 marzo 2023) L'Inps ha pubblicato sul proprio sito i tre nuovi bandi per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio e Vacanze tematiche riservati agli studenti iscritti all'anno scolastico 2022/2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) L'Inps ha pubblicato sul proprio sito i tre nuoviper l'assegnazione di contributi per soggiorni studio etematiche riservati agliiscritti all'anno scolastico 2022/. L'articolo .

