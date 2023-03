Come l’intelligenza artificiale può sostenere il settore agricolo (Di sabato 11 marzo 2023) La Xylella divora gli ulivi della Puglia da un decennio, la piaga delle cavallette lo scorso anno ha devastato sessantamila ettari di terra solo in Sardegna, la flavescenza sta decimando i vitigni dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. L’invasione delle colture da parte di parassiti e patogeni è una delle paure più grandi dell’essere umano, prodromo di carestie e indigenze alimentari. Ancora oggi, le conseguenze del cambiamento climatico sulla salute delle piantagioni – un singolo inverno caldo può consentire a un parassita di invadere nuovi territori – rappresentano un problema tutt’altro che marginale in un mondo in cui si stima che circa ottocento milioni di persone soffrano ancora la fame. È qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale. Esattamente Come accade in altri settori, gli algoritmi di apprendimento dei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) La Xylella divora gli ulivi della Puglia da un decennio, la piaga delle cavallette lo scorso anno ha devastato sessantamila ettari di terra solo in Sardegna, la flavescenza sta decimando i vitigni dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. L’invasione delle colture da parte di parassiti e patogeni è una delle paure più grandi dell’essere umano, prodromo di carestie e indigenze alimentari. Ancora oggi, le conseguenze del cambiamento climatico sulla salute delle piantagioni – un singolo inverno caldo può consentire a un parassita di invadere nuovi territori – rappresentano un problema tutt’altro che marginale in un mondo in cui si stima che circa ottocento milioni di persone soffrano ancora la fame. È qui che entra in gioco. Esattamenteaccade in altri settori, gli algoritmi di apprendimento dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stegor6 : RT @LaCalla58: @LeleSol5 AVETE SOTTOVALUTATO L'INTELLIGENZA DI BEBE. QUANDO IL GIOCO SPORCO SI FA DURO, LEI GIOCA; DA SOLA!!!! CI FOSSERO… - leledefelice : @RonnyBandiera @Filoribs Il problema è chi li mette in campo, lukaku è inutile con le difese chiuse e infatti uno d… - LaCalla58 : @LeleSol5 AVETE SOTTOVALUTATO L'INTELLIGENZA DI BEBE. QUANDO IL GIOCO SPORCO SI FA DURO, LEI GIOCA; DA SOLA!!!! CI… - _rick_crazy : @brunovona Hai ragione, è una normale malattia che va curata come tutte le altre. Però, in giro, di gente che non h… - StivaleDigitale : L'Intelligenza Artificiale può simulare il pensiero critico umano o la creatività? Ancora no, ma il suo apporto può… -

Una tassa sugli interpelli ... anche tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Così la ...biennio 2020 - 2022 il contatore dell'Agenzia delle entrate come ... Stan Wawrinka è 'on fire': "Voglio tornare testa di serie nei grandi tornei" ...e di aver ritrovato il ritmo agonistico e l'intelligenza di gioco ... ha dichiarato l'elvetico dopo la vittoria contro Vukic. '...Top - 100 Il percorso di ritrovamento di Stan Wawrinka è da prendere come ... Intelligenza artificiale per disegnare i circuiti di F1 - FormulaPassion Anche per i circuiti di Formula 1 l'intelligenza artificiale appare quindi come uno strumento di supporto per il progettista, ma ancora non in grado di sostituirlo, specialmente quando alle piste del ... ... anche tramite'utilizzo dell'artificiale. Così la ...biennio 2020 - 2022 il contatore dell'Agenzia delle entrate......e di aver ritrovato il ritmo agonistico edi gioco ... ha dichiarato'elvetico dopo la vittoria contro Vukic. '...Top - 100 Il percorso di ritrovamento di Stan Wawrinka è da prendere...Anche per i circuiti di Formula 1artificiale appare quindiuno strumento di supporto per il progettista, ma ancora non in grado di sostituirlo, specialmente quando alle piste del ... La lunga strada dell’intelligenza artificiale - Annamaria Testa Internazionale