Come l’intelligenza artificiale può sostenere il settore agricolo (Di sabato 11 marzo 2023) La Xylella divora gli ulivi della Puglia da un decennio, la piaga delle cavallette lo scorso anno ha devastato sessantamila ettari di terra solo in Sardegna, la flavescenza sta decimando i vitigni dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. L’invasione delle colture da parte di parassiti e patogeni è una delle paure più grandi dell’essere umano, prodromo di carestie e indigenze alimentari. Ancora oggi, le conseguenze del cambiamento climatico sulla salute delle piantagioni – un singolo inverno caldo può consentire a un parassita di invadere nuovi territori – rappresentano un problema tutt’altro che marginale in un mondo in cui si stima che circa ottocento milioni di persone soffrano ancora la fame. È qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale. Esattamente Come accade in altri settori, gli algoritmi di apprendimento dei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) La Xylella divora gli ulivi della Puglia da un decennio, la piaga delle cavallette lo scorso anno ha devastato sessantamila ettari di terra solo in Sardegna, la flavescenza sta decimando i vitigni dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. L’invasione delle colture da parte di parassiti e patogeni è una delle paure più grandi dell’essere umano, prodromo di carestie e indigenze alimentari. Ancora oggi, le conseguenze del cambiamento climatico sulla salute delle piantagioni – un singolo inverno caldo può consentire a un parassita di invadere nuovi territori – rappresentano un problema tutt’altro che marginale in un mondo in cui si stima che circa ottocento milioni di persone soffrano ancora la fame. È qui che entra in gioco. Esattamenteaccade in altri settori, gli algoritmi di apprendimento dei ...

