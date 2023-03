Combinata nordica, Riiber domina il segmento di salto in gara-1 a Oslo. Male gli italiani (Di sabato 11 marzo 2023) Jarl Magnus Riiber conferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino e domina il segmento di salto per la prima delle due Gundersen individuali del weekend a Oslo Holmenkollen, in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Combinata nordica 2022-2023. Il padrone di casa norvegese ha demolito la concorrenza sul Large Hill scandinavo, rifilando oltre un minuto di distacco agli inseguitori in vista della 10 km di fondo ed ipotecando quindi la vittoria odierna. Riiber è stato capace di oltrepassare di mezzo metro il punto HS (fissato a 134 metri) appoggiando inoltre un ottimo telemark in fase di atterraggio e facendo letteralmente il vuoto in classifica. L’austriaco Franz-Josef Rehrl è infatti 2° con un gap di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Jarl Magnusconferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino eildiper la prima delle due Gundersen individuali del weekend aHolmenkollen, in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2022-2023. Il padrone di casa norvegese ha demolito la concorrenza sul Large Hill scandinavo, rifilando oltre un minuto di distacco agli inseguitori in vista della 10 km di fondo ed ipotecando quindi la vittoria odierna.è stato capace di oltrepassare di mezzo metro il punto HS (fissato a 134 metri) appoggiando inoltre un ottimo telemark in fase di atterraggio e facendo letteralmente il vuoto in classifica. L’austriaco Franz-Josef Rehrl è infatti 2° con un gap di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Combinata nordica, Riiber domina il segmento di salto in gara-1 a Oslo. Male gli italiani - - Katz12D : RT @FondoItalia: Combinata Nordica - Riiber torna in Coppa del Mondo ed è subito davanti a tutti nel PCR di Oslo - FondoItalia : Combinata Nordica - Riiber torna in Coppa del Mondo ed è subito davanti a tutti nel PCR di Oslo - FondoItalia : Combinata Nordica - Eric Frenzel si ritira a fine stagione - FondoItalia : Combinata nordica - Si mette bene per Annika Sieff in chiave podio nella generale. Gyda Westvold-Hansen ipoteca vit… -