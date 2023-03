Combinata nordica femminile, Annika Sieff perde in extremis il podio nella generale. Westvold Hansen completa la stagione perfetta (Di sabato 11 marzo 2023) Gyda Westvold Hansen vince anche l’ultima gara della Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica 2022-2023 e si conferma imbattuta nell’inverno, completando così la stagione perfetta considerando anche i Campionati Mondiali di Planica. 10 su 10 a livello individuale nel circuito maggiore e la medaglia d’oro iridata sono la dimostrazione di una superiorità schiacciante nei confronti della concorrenza. La ventenne norvegese si è imposta quest’oggi nella Gundersen di Oslo Holmenkollen davanti al pubblico di casa, difendendo agevolmente l’ampio vantaggio accumulato nel segmento di salto andato in scena due giorni fa sul trampolino piccolo. Westvold Hansen ha tagliato il traguardo con un margine di 46? ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Gydavince anche l’ultima gara della Coppa del Mondodi2022-2023 e si conferma imbattuta nell’inverno,ndo così laconsiderando anche i Campionati Mondiali di Planica. 10 su 10 a livello individuale nel circuito maggiore e la medaglia d’oro iridata sono la dimostrazione di una superiorità schiacciante nei confronti della concorrenza. La ventenne norvegese si è imposta quest’oggiGundersen di Oslo Holmenkollen davanti al pubblico di casa, difendendo agevolmente l’ampio vantaggio accumulato nel segmento di salto andato in scena due giorni fa sul trampolino piccolo.ha tagliato il traguardo con un margine di 46? ...

