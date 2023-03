Combinata nordica | Coppa del Mondo Oslo 2023 | Jarl Magnus Riiber in un pianeta a parte Buzzi 27mo

(Di sabato 11 marzo 2023) Ladelè ormai andata, visto il lungo periodo di stop avuto ad inizio stagione, ma ora lui è tornato e sta facendo vedere che è veramente in unrispetto a tutti gli altri. Un uomo solo al comando in quel dinella Gundersen:domina davanti al pubblico di casa. Nel salto fa davvero un altro sport e i distacchi sono veramente impressionanti per una competizione simile: dopo i 10 km di sci di fondodà quasi 2? ai primi inseguitori. Alle sue spalle può gioire Johannes Lamr: l’austriaco, con il pettorale giallo di leader, guadagna punti chiudendo in terza posizione, mentre in piazza d’onore c’è il teutonico Julian Schmid che lo beffa in volata. Quinta piazza per ...

Gyda Westvold Hansen si conferma dominatrice assoluta dellae si porta al comando anche nella tappa casalinga di Coppa del Mondo 2022/2023. Sul trampolino di Oslo Holmenkollen, la norvegese stacca le sue avversarie di ben 9 metri, mettendo in ...Nella, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli . Per quanto ...Nella, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli. Agli undici podi ...

Jarl Magnus Riiber conferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino e domina il segmento di salto per la prima delle due Gundersen individuali del weekend a Oslo Holmenkollen, in occasione de ...