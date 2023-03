Colapesce e Dimartino a novembre in tour | le date

(Di sabato 11 marzo 2023) foto di Mattia BalsaminiMILANO – Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Splash” (Numero Uno/Sony Music) – già certificato Disco D’oro – che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla,annunciano CLUB2023 lanée prodotta e organizzata da Vivo Concerti, in partenza a2023. Ilpartirà da Bologna (giovedì 232023, Estragon), per proseguire a Napoli (giovedì 302023, Casa della Musica), Roma (venerdì 1° dicembre 2023, Atlantico), Venaria Reale (TO) (lunedì 4 dicembre 2023, Teatro della Concordia) e Milano (martedì 5 dicembre 2023, Alcatraz). I biglietti sono già in vendita online su vivoconcerti.com e lo saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Andare, camminare, lavorare. L'omaggio di Colapesce e Dimartino a Piero Ciampi #propagandalive - welikeduel : Splash. Colapesce, Dimartino a #propagandalive. - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci saranno Colapesce e Dimartino. Ci vediamo alle 21.15 su… - dayanemellu : la canzone di colapesce e dimartino è sopravvalutata - lapresielapagai : Ultimo posto di Sethu ingiusto, i Cugini di Campagna avevano un gran pezzo, Colapesce e Dimartino mi hanno già rott… -

Con Aldo abbiamo intervistato LDA, Shari, i Modà, Grignani, Rosa Chemical, Giorgia,, i Colla Zio, Olly, Levante (Siamo anche presenti nello speciale di Striscia la notizia), ...E chi sarebbe Carla Bruni, che ha duettato con. E perchénon li conosco né personalmente né musicalmente, ma hanno tanti applausi da parte mia. Cosa ti è ...Completano la Top Ten Splash di(ottavo posto, - 1), I'm Not Here To Make Friends di Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez (nono posto, - 1) e Special di Lizzo (decimo ...

Colapesce Dimartino: «Amici come noi» Cosmopolitan

Per chi ha visto La primavera della mia vita, debutto al cinema di Colapesce Dimartino, chiacchierare con Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino) è esattamente come salire a ...Uno psichiatra spiega come gestirle per non soccombere. Conformarci ci annulla, ma bisogna anche evitare la condanna alla perfezione e la pressione al successo ...