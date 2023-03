ClioMakeUp: "Ho veramente paura", l'esperta prova questo trend horror! (Di sabato 11 marzo 2023) L'esperta di trucco Clio Zammatteo si mette alla prova con un trend che moltissime hanno provato: ecco il suo giudizio Ad oggi sembra una cosa quasi incredibile applicare il trucco con le mani, ma se facciamo un passo indietro negli anni 2000 sicuramente ricorderete quando i palmi delle mani erano le nostre spugnette per spumare e i polpastrelli i fidati pennelli per sfumare il trucco occhi. Molti possedevano solo un unico e grande pennello, grande e anche un po' spelacchiato perché preso in prestito dai beauty delle nostre mamme, che ci servivano per applicare la terra su tutto il viso, non di certo per fare il contouring. Adesso esistono spugnette, pennelli per ogni tipo di prodotto e chi più ne ha più ne metta. L'esperta di trucco Clio Zammatteo ha voluto mettersi alla prova con un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 marzo 2023) L'di trucco Clio Zammatteo si mette allacon unche moltissime hannoto: ecco il suo giudizio Ad oggi sembra una cosa quasi incredibile applicare il trucco con le mani, ma se facciamo un passo indietro negli anni 2000 sicuramente ricorderete quando i palmi delle mani erano le nostre spugnette per spumare e i polpastrelli i fidati pennelli per sfumare il trucco occhi. Molti possedevano solo un unico e grande pennello, grande e anche un po' spelacchiato perché preso in prestito dai beauty delle nostre mamme, che ci servivano per applicare la terra su tutto il viso, non di certo per fare il contouring. Adesso esistono spugnette, pennelli per ogni tipo di prodotto e chi più ne ha più ne metta. L'di trucco Clio Zammatteo ha voluto mettersi allacon un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SinkyBetter : #Clio #cliomakeup che poi piu' che influencer era ed è una youtuber. Lei ha creato tutto dal nulla veramente e le a… - HPreparazione : prosegue Clio MakeUp – “sento il peso del dovere di essere leader' (Ma chi è???) - Rafmobilia : La 'più 'figa' non potresti mai esserlo ClioMakeUp in lacrime: 'Ho paura, la vita è veramente una mer*a. Non voglio… - infoitcultura : ClioMakeUp in lacrime: “Ho paura, la vita è veramente una m***a. Non voglio essere l’imprenditrice più f**a e ricca… - gazzettaparma : ClioMakeUp in lacrime: “Ho paura, la vita è veramente una m***a. Non voglio essere l’imprenditrice più f**a e ricca… -