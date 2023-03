Clima, tre regioni italiane tra le più esposte agli eventi estremi in Europa: non va perso tempo (Di sabato 11 marzo 2023) Finalmente qualche goccia di pioggia è arrivata. Anche la neve è riapparsa nei giorni scorsi su certe aree, persino in maniera abbondante. Il rischio siccità, però, è più che mai dietro l’angolo anche per il 2023. Mentre per quanto riguarda il riscaldamento globale, non va dimenticato che la scala di misura della progressione dei cambiamenti Climatici è molto più ampia degli eventi meteo di qualche giorno o settimana. L’incombere della siccità ce lo conferma l’odierno livello del Po, che si è alzato solo di qualche centimetro. La preoccupazione per la diminuzione delle precipitazioni è molto forte e deve spingerci a mettere in campo misure di prevenzione e di modifica dell’attuale modello produttivo agricolo e zootecnico, che invece fatica a riconvertirsi e adattarsi ai cambiamenti Climatici. Oltre al livello delle acque del Po, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Finalmente qualche goccia di pioggia è arrivata. Anche la neve è riapparsa nei giorni scorsi su certe aree, persino in maniera abbondante. Il rischio siccità, però, è più che mai dietro l’angolo anche per il 2023. Mentre per quanto riguarda il riscaldamento globale, non va dimenticato che la scala di misura della progressione dei cambiamentitici è molto più ampia deglimeteo di qualche giorno o settimana. L’incombere della siccità ce lo conferma l’odierno livello del Po, che si è alzato solo di qualche centimetro. La preoccupazione per la diminuzione delle precipitazioni è molto forte e deve spingerci a mettere in campo misure di prevenzione e di modifica dell’attuale modello produttivo agricolo e zootecnico, che invece fatica a riconvertirsi e adattarsi ai cambiamentitici. Oltre al livello delle acque del Po, a ...

