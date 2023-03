Clermont-Lens domenica 12 marzo 2023 ore 13 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 marzo 2023) Ildi Haise, reduce dal pareggio nel derby du Nord contro il Lilla, apre questadi Ligue1 andando a far visita al. Ancora una volta la squadra di Gastien veleggia in tutta tranquillità a centro classifica, da poco tornata alla vittoria grazie al colpaccio di Tolosa e con un solido +12 sulla zona retrocessione. Un sodalizio in consolidamento in massima serie, che InfoBetting: Scommesse Sportive e