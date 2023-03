Classifica Tirreno-Adriatico 2023, sesta tappa: Primoz Roglic ipoteca il tridente, Giulio Ciccone 5° (Di sabato 11 marzo 2023) La sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2023 ha delineato in maniera sostanzialmente definitiva la Classifica generale della Corsa dei Due Mari, visto che la passerella conclusiva non dovrebbe mescolare le carte in tavola. La frazione sui muri marchigiani attorno a Osimo si è rivelata particolarmente appassionante e avvincente, con tutti i big che si sono fronteggiati a viso aperto per il successo parziale e per l’ambita maglia azzurra (con l’annesos tridente che spetterà al trionfatore della graduatoria finale). Primoz Roglic ha vinto in maniera perentoria, con uno sprint a ranghi rastretti micidiale. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la terza vittoria di tappa consecutiva e ha messo in cassaforte la maglia ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Ladellaha delineato in maniera sostanzialmente definitiva lagenerale della Corsa dei Due Mari, visto che la passerella conclusiva non dovrebbe mescolare le carte in tavola. La frazione sui muri marchigiani attorno a Osimo si è rivelata particolarmente appassionante e avvincente, con tutti i big che si sono fronteggiati a viso aperto per il successo parziale e per l’ambita maglia azzurra (con l’annesosche spetterà al trionfatore della graduatoria finale).ha vinto in maniera perentoria, con uno sprint a ranghi rastretti micidiale. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la terza vittoria diconsecutiva e ha messo in cassaforte la maglia ...

