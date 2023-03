Classifica Santander League – Giornata 25

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 marzo 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 03/11/2023 alle 15:55 TEC I bianconeri, con le reti di Vinicius, Militao e Asensio, ripercorrono il gol iniziale di Joselu e sono provvisoriamente a 6 punti dalla capolista Barça La squadra di Xavi ne ha 62 prima di affrontare l’Athletic e il Madrid è secondo con 56; L’Atleti, terzo con 45, gioca lunedì a Girona Lui Il Real Madrid batte l’RCD Espanyol (3-1) nella partita corrispondente alla25 de LaLiga2022-2023. Toccava ai bianconeri tornare a conquistare una vittoria fondamentale che li riavvicina momentaneamente al vantaggio: ora la squadra di ancelotti È secondo con 56 puntialle 6 di FC Barcelona che somma 62 con una partita in meno. Al spagnoloche aveva già segnato in questa ...