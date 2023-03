Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023 | Johannes Hoesflot Klaebo in vetta | Federico Pellegrino 3°

(Di sabato 11 marzo 2023)DELSCI DIMASCHILE 1NOR 2043 2 GOLBERG Paal NOR 18623ITA 1321 4 HOLUND Hans Christer NOR 1218 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR 1116 6 TOENSETH Didrik NOR 1109 7 HALFVAON Calle SWE 845 8 ROETHE Sjur NOR 829 9 POROMAA William SWE 820 10 MUSGRAVE Andrew GBR 80616 DE FABIANI Francesco ITA 666 61 MOCELLINI Simone ITA 221 72 NOECKLER Dietmar ITA 162 73 GRAZ Davide ITA 161 84 VENTURA Paolo ITA 136 105 ABRAM Mikael ITA 87 106 ROMANO Lorenzo ITA 82 110 DAPRA’ Simone ITA 73114 HELLWEGER Michael ITA 68118 SALVADORI Giandomenico ITA 57124 TICCO’ Giovanni ITA 49152 MONTELLO Giuseppe ITA 17166 GABRIELLI Giacomo ITA 8DEL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica aggiornata di #CdM maschile - MatthewDebe91 : RT @RSIsport: ???????? Odermatt vince il gigante di Kranjska Gora e conquista a 25 anni la sua seconda Coppa del Mondo. Il nidvaldese allunga… - RSIsport : ???????? Odermatt vince il gigante di Kranjska Gora e conquista a 25 anni la sua seconda Coppa del Mondo. Il nidvaldes… -

Odermatt, alla ventunesima vittoria in carriera indel Mondo, allunga così a +486 su Aleksander Aamodt Kilde nellagenerale e domenica, con il secondo Gigante, avrà la possibilità di ...Mikaela Shiffrin solo ieri ha agganciato Ingemar Stenmark nelladi più vincenti didel mondo di sci, con 86 successi, e oggi ha buone possibilità di superarlo. Nella prima manche dello slalom di Are , infatti, l'americana domina con ben 69 ...Per il 29enne dell'Esercito è il primo piazzamento in top 3 della stagione; per Visintin, ancora in corsa per la vittoria dellagenerale, il secondo dopo Les Deux Alpes. Ladel Mondo ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023 ... OA Sport

L’iconica 50 km tl mass start di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023 ... L’unico azzurro in gara, Lorenzo Romano, si classifica 14°. Penalizzata ...CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2043 2 GOLBERG Paal NOR 1862 3 PELLEGRINO Federico ITA 1321 4 HOLUND Hans Christer NOR 1218 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR ...