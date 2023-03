Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 | Elena Curtoni in testa nel super-G

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica aggiornata di #CdM femminile - grutli : RT @RSIsport: ???????? Odermatt vince il gigante di Kranjska Gora e conquista a 25 anni la sua seconda Coppa del Mondo. Il nidvaldese allunga… - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica aggiornata di #CdM maschile -

...di portare la squadra entro le prime 4 al netto della penalizzazione e di provare a vincere... Allegri ripete che per lui conta l'altra, quella che vedrebbe i bianconeri con 15 punti in ...Fisicamente sta molto meglio, sono fiducioso e contento della prestazione che ha fatto in. ... altre le perdi o le pareggi, questo è il nostro trend con le altre grandi della. Con le ...Gli highlights dello slalom gigante maschile andato in scena a Kranjska Gora, tappa delladel Mondo di sci alpino 2022/2023. Marco Odermatt trionfa e vince lagenerale matematicamente. Buona prova di De Aliprandini, che si rivede a più che discreti livelli dopo una ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023: Johannes Hoesflot Klaebo in vetta, Federico Pellegrino 3° OA Sport

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2043 2 GOLBERG Paal NOR 1862 3 PELLEGRINO Federico ITA 1321 4 HOLUND Hans Christer NOR 1218 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR ...Segui con noi la diretta testuale di Roma-Milan! Alle ore 14:30 allo Stadio Tre Fontane prende il via Roma-Milan, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Il vantaggio di ...