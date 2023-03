Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Marco Odermatt dominatore

(Di sabato 11 marzo 2023)GENERALEDELSCISUI 1726DELASSEGNATA 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1240 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 934 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 853 5 MEILLARD Loic SUI 807 6 BRAATHEN Lucas NOR 779 7 PINTURAULT Alexis FRA 697 8 SCHWARZAUT 663 9 FELLER Manuel AUT 494 10 CRAWFORD James CAN 442DELDISCESA 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 720DELASSEGNATA 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 514 3SUI 446 4 CLAREY Johan FRA 321 5 CRAWFORD James CAN 3066 CASSE Mattia ITA 248 7 HINTERMANN Niels ...

Odermatt, alla ventunesima vittoria in carriera indel Mondo, allunga così a +486 su Aleksander Aamodt Kilde nellagenerale e domenica, con il secondo Gigante, avrà la possibilità di ...Mikaela Shiffrin solo ieri ha agganciato Ingemar Stenmark nelladi più vincenti didel mondo di sci, con 86 successi, e oggi ha buone possibilità di superarlo. Nella prima manche dello slalom di Are , infatti, l'americana domina con ben 69 ...Per il 29enne dell'Esercito è il primo piazzamento in top 3 della stagione; per Visintin, ancora in corsa per la vittoria dellagenerale, il secondo dopo Les Deux Alpes. Ladel Mondo ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023: Johannes Hoesflot Klaebo in vetta, Federico Pellegrino 3° OA Sport

Attenzione anche allo sloveno Zan Kranjec (terzo nella classifica di Coppa del Mondo di specialità) e agli svizzeri Loic Meillard e Gino Caviezel, oltre al norvegese Lukas Braathen che sta facendo ...CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2043 2 GOLBERG Paal NOR 1862 3 PELLEGRINO Federico ITA 1321 4 HOLUND Hans Christer NOR 1218 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR ...