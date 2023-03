Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023: Pinkelnig a +259 su Althaus (Di sabato 11 marzo 2023) La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2022-2023 ha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. L’austriaca Eva Pinkelnig si conferma pettorale giallo dopo la gara di Holmenkollen con 259 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina Althaus. Terza la norvegese Anna Odine Stroem che mantiene il podio con un margine di 45 punti. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2022-2023 di salto con gli sci femminile dopo Oslo Holmenkollien Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI femminile ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Ladeldicon gli sciha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. L’austriaca Evasi conferma pettorale giallo dopo la gara di Holmenkollen con 259 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina. Terza la norvegese Anna Odine Stroem che mantiene il podio con un margine di 45 punti. Di seguito lagenerale delladeldicon gli scidopo Oslo HolmenkollienDELCON GLI SCI...

