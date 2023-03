Cittadella-Palermo: le formazioni ufficiali (Di sabato 11 marzo 2023) Queste le formazioni ufficiali della gara Cittadella-Palermo, valevole per la 29a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00. Cittadella: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 10 Antonucci, 15 Frare, 16 Vita, 18 Mattioli, 20 Carriero, 23 Branca (cap.), 29 Mastrantonio, 32 Maistrello, 98 Giraudo. A disposizione: 1 Manfrin, 2 Perticone, 3 Felicioli, 7 Embalo, 17 Donnarumma, 19 Ciriello, 21 Crociata, 72 Danzi, 90 Asencio, 99 Magrassi. Allenatore: Gorini. Palermo: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente. Allenatore: Corini. Arbitro: Massimi ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 marzo 2023) Queste leufficiali della gara, valevole per la 29a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 10 Antonucci, 15 Frare, 16 Vita, 18 Mattioli, 20 Carriero, 23 Branca (cap.), 29 Mastrantonio, 32 Maistrello, 98 Giraudo. A disposizione: 1 Manfrin, 2 Perticone, 3 Felicioli, 7 Embalo, 17 Donnarumma, 19 Ciriello, 21 Crociata, 72 Danzi, 90 Asencio, 99 Magrassi. Allenatore: Gorini.: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente. Allenatore: Corini. Arbitro: Massimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gaiabrunelli : Dalle 14 in diretta su #skysport per #cittadella vs #palermo ????? - ILOVEPACALCIO : LIVE SERIE B CITTADELLA-PALERMO 1-0 - Ilovepalermocalcio - RetweetPalermo : RT @Mediagol: LIVE SERIE B, Cittadella-Palermo: segui la diretta testuale di Mediagol - goBetaverse : ???? Serie B ???? Pre-game ??: Cittadella vs Palermo - GDS_it : La diretta testuale della gara Cittadella-Palermo, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie B #calcio -