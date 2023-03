Cipolla, quando si seminano i bulbi e i trucchi per farli crescere (Di sabato 11 marzo 2023) Con il loro sapore intenso e leggermente piccante, le cipolle sono un ottimo trucchetto per dare un tocco in più praticamente qualsiasi piatto. Senza contare, inoltre, che sono un vero toccasana per l’organismo, dal momento che hanno un importante contenuto di preziose sostanze nutritive. Per avere sempre a portata di mano delle cipolle a km zero e davvero biologiche, potete coltivarle nel vostro orto o persino in balcone. Scopriamo come fare. Cipolle, caratteristiche e varietà La Cipolla (nome scientifico Allium cepa) è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Amaryllidacee – che include bellissime specie ornamentali come il narciso e il bucaneve, oltre ad altre varietà vegetali come l’aglio e l’asparago. Originaria dell’Asia centrale, veniva raccolta già diversi millenni fa, costituendo un’importante fonte di cibo per moltissime popolazioni. Ha trovato ... Leggi su dilei (Di sabato 11 marzo 2023) Con il loro sapore intenso e leggermente piccante, le cipolle sono un ottimo trucchetto per dare un tocco in più praticamente qualsiasi piatto. Senza contare, inoltre, che sono un vero toccasana per l’organismo, dal momento che hanno un importante contenuto di preziose sostanze nutritive. Per avere sempre a portata di mano delle cipolle a km zero e davvero biologiche, potete coltivarle nel vostro orto o persino in balcone. Scopriamo come fare. Cipolle, caratteristiche e varietà La(nome scientifico Allium cepa) è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Amaryllidacee – che include bellissime specie ornamentali come il narciso e il bucaneve, oltre ad altre varietà vegetali come l’aglio e l’asparago. Originaria dell’Asia centrale, veniva raccolta già diversi millenni fa, costituendo un’importante fonte di cibo per moltissime popolazioni. Ha trovato ...

