Cina, "pioggia" di vermi. Le autorità: «Riparatevi con gli ombrelli». Cosa sta succedendo e perché. Il video (Di sabato 11 marzo 2023) pioggia di vermi in Cina. Ai cittadini della provincia cinese di Liaoning è stato detto di trovare un riparo dopo che sembrava che avesse iniziato a piovere vermi. Una clip virale mostrava... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 marzo 2023)diin. Ai cittadini della provincia cinese di Liaoning è stato detto di trovare un riparo dopo che sembrava che avesse iniziato a piovere. Una clip virale mostrava...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... s02526371 : @LBasemi Pioggia di nazisti ucraini in Cina? - blusewillis2 : Cina, 'pioggia' di vermi. Le autorità: «Riparatevi con gli ombrelli». Cosa sta succedendo e perché. Il video - GestriLoris : In #Cina piove da mangiare?? #vermi Cina, 'pioggia' di vermi. Le autorità: «Riparatevi con gli ombrelli»??????. Cosa st… - 58_luigina : Cina, 'pioggia' di vermi. Le autorità: «Riparatevi con gli ombrelli». Cosa sta succedendo e perché. Il video - llussyjey : RT @GennaroBeninca1: Pioggia di vermi in località sconosciuta in Cina. Cause metereologiche dovute come le piogge dei pesci in India oppur… -