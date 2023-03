Cina, pioggia di vermi: cosa è successo? (VIDEO) (Di sabato 11 marzo 2023) Fa notizia la pioggia di vermi in Cina, tanto che in poco è diventata virale sui social network. Siamo nella provincia di Laioning da dove arrivano VIDEO che sono molto difficili da spiegare. Le autorità hanno consigliato di trovare un riparo alle persone, con la comunità scientifica che ha provato a spiegare come il tutto fosse scatenato dal vento. #WATCH: Odd VIDEO as china citizens told to find shelter after it started to rain worms ?#Liaoning #China Citizens of the Chinese province of Liaoning china were told to find shelter after it looked like it started to rain worms. Officials say this can happen when animals… https://t.co/c9QWXi4wrc pic.twitter.com/gVjaadonn9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 10, 2023 La rivista scientifica Mother Nature Network ha provato a spiegare l’evento ... Leggi su cultweb (Di sabato 11 marzo 2023) Fa notizia ladiin, tanto che in poco è diventata virale sui social network. Siamo nella provincia di Laioning da dove arrivanoche sono molto difficili da spiegare. Le autorità hanno consigliato di trovare un riparo alle persone, con la comunità scientifica che ha provato a spiegare come il tutto fosse scatenato dal vento. #WATCH: Oddas china citizens told to find shelter after it started to rain worms ?#Liaoning #China Citizens of the Chinese province of Liaoning china were told to find shelter after it looked like it started to rain worms. Officials say this can happen when animals… https://t.co/c9QWXi4wrc pic.twitter.com/gVjaadonn9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 10, 2023 La rivista scientifica Mother Nature Network ha provato a spiegare l’evento ...

