Cina | Li Qiang eletto nuovo premier

... l'uomo che ha spinto per una rapida riapertura e l'abbandono della politica zero - Covid dopo le proteste di fine novembre dello scorso anno che hanno scosso l'intera. Chi è allora Li, ...Nativo di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, Liha scalato posizioni a ...aperta e capace di ascoltare gli imprenditori di una delle zone economicamente più dinamiche della. ...... il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato quinquennale come presidente della. ... Le quattro nomine partono dalla figura di Li, destinato a diventare premier, e proseguono con ...

Li Qiang è il nuovo premier cinese ... negli sforzi per convincere coloro che si erano trasferiti all’estero durante la pandemia a tornare in Cina. I principali funzionari di partito in genere ...Le scelte sono state fatte da Xi in funzione del rafforzamento del controllo del Partito sulle istituzioni cinesi.