Cina, eletto il nuovo premier: si tratta di Li Qiang, fedelissimo di Xi (Di sabato 11 marzo 2023) La Cina ha il suo nuovo premier: il Presidente Xi Jinping ha eletto il nuovo primo ministro, Li Qiang (63 anni, ndr), durante la riunione annuale del Parlamento Cinese che ha votato quasi all'unanimità. Confermata la nomina con ben 2.936 voti a favore, solo tre contrari, otto astenuti. Il nuovo premier, Li Qiang, andrà a ... TAG24.

Li Qiang, 64 anni da compiere a luglio, è il nuovo premier cinese: il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento, lo ha eletto con 2'936 voti favorevoli, 3 contrari e otto astenuti. Il presidente Xi Jinping, suo sponsor, ha firmato il decreto di nomina al quale, tra gli applausi dell'aula, ha fatto seguito il passaggio ... Cina, Li Qiang eletto premier: è un fedelissimo di Xi Jinping ... mettendosi in mostra come funzionario dalla mentalità aperta e capace di ascoltare gli imprenditori di una delle zone economicamente più dinamiche della Cina. Con Xi, Li ha cominciato a collaborare ... L'Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha confermato formalmente la nomina di Li Qiang a primo ministro del Consiglio di ... Da allora, Li e i suoi colleghi hanno aperto le porte all'élite degli affari, offrendo rassicurazioni sul sostegno del governo al settore privato, negli sforzi per convincere coloro che si erano ...