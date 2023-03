Ciclismo: Tirreno-Adriatico, tris di Roglic a Osimo che ipoteca il trionfo finale (Di sabato 11 marzo 2023) Osimo, 11 mar. - (Adnkronos) - Terzo successo di fila per Primoz Roglic alla Tirreno-Adriatico. Lo sloveno della Jumbo-Visma si impone nella sesta e penultima tappa davanti al britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos) e il portoghese Joao Almeida. Roglic consolida la maglia azzurra di leader della classifica generale, dove conduce con 18" su Almeida e 23" su Geoghegan Hart. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Terzo successo di fila per Primozalla. Lo sloveno della Jumbo-Visma si impone nella sesta e penultima tappa davanti al britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos) e il portoghese Joao Almeida.consolida la maglia azzurra di leader della classifica generale, dove conduce con 18" su Almeida e 23" su Geoghegan Hart.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ciclismo: Tirreno-Adriatico, tris di Roglic a Osimo che ipoteca il trionfo finale - - fisco24_info : Roglic fa tris e mette le mani sulla Tirreno-Adriatico: Sloveno verso il trionfo. Domenica epilogo a San Benedetto… - Gazzetta_it : Roglic, Roglic, Roglic: la Tirreno-Adriatico è sua. Vince anche a Osimo, ma che Van Aert #TirrenoAdriatico - cyclingoo : ?? Tirreno-Adriatico 2023, Giulio Ciccone: “Peccato per il finale, non ero super brillante. Contento di come l’ho ge… - persempre_news : Primoz #Roglic ha vinto la terza tappa di fila in questa edizione della #TirrenoAdriatico. Battuti Tao Geoghegan Ha… -