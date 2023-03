Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: classifica generale aggiornata dopo la sesta tappa, Roglic allunga (Di sabato 11 marzo 2023) La classifica generale della Tirreno-Adriatico 2023 aggiornata dopo la sesta e penultima tappa, che ha portato la “Corsa dei due mari” da Osimo Stazione a Osimo dopo 193 chilometri. Primoz Roglic è il vincitore anche della penultima frazione, per la terza vittoria di giornata consecutiva che permette allo sloveno della Jumbo Visma di rafforzare la sua maglia azzurra prima della passerella finale di San Benedetto del Tronto. sesta tappa: ORDINE DI ARRIVO E CRONACA La classifica generale aggiornata dopo la sesta tappa Primoz Roglic (Jumbo Visma) Joao ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Ladellalae penultima, che ha portato la “Corsa dei due mari” da Osimo Stazione a Osimo193 chilometri. Primozè il vincitore anche della penultima frazione, per la terza vittoria di giornata consecutiva che permette allo sloveno della Jumbo Visma di rafforzare la sua maglia azzurra prima della passerella finale di San Benedetto del Tronto.: ORDINE DI ARRIVO E CRONACA LalaPrimoz(Jumbo Visma) Joao ...

