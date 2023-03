Ciclismo | Parigi-Nizza | Pogacar vince la 7 a tappa e si avvicina al trionfo finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Tadejanche il secondo arrivo in salita della, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell'entroterra della Costa Azzurra. Lo sloveno della Uae Team Emirates si impone in solitaria con 2" sul francese David Gaudu (Groupama-Fdj) e 6" sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In classifica generale adessoha 12" su Gaudu, 58" su Vingegaard. Domenica ottava e ultima, 118 km con la doppia scalata al Col d'Eze.