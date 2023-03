Ciclismo | Lorena Wiebes vince la Ronde van Drenthe Elisa Balsamo 4° davanti a Confalonieri | Paternoster in top-10

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023)ha vinto la Mironvan, corsa di livello World Tour che è andata in scena sul circuito tra VAM-berg e Hoogeven, con lo strappo del VAMberg (200 metri al 7,7% di pendenza media) da ripetere per sei volte, l’ultima a 12 chilometri dal traguardo. La fuoriclasse olandese, Campionessa d’Europa in carica, è stata ancora una volta la più forte nella volata tra 17 atlete che ha assegnato il successo in questa prestigiosa classica olandese. La capitana del Team SD Worx, che in stagione aveva già vinto la Omloop van het Hageland e la seconda tappa dell’UAE Tour, ha messo le mani sul suo 62mo successo da professionista a sei giorni dal suo 24mo compleanno. La norvegese Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) e l’altra olandese Maike van der Duin (Canyon/SRAM Racing) non sono riuscite a contrastarla. ...