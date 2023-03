Chiesa | parroci schiacciati da troppi impegni | “Rischio burn-out”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) –sull’orlo di una crisi di nervi. E non si fa per dire. Sempre piùda incombenze, isono esposti a seriodi-out. Il tema, che è stato affrontato tempo fa anche dall’Unione superiori generali (Uisg) per mettere a nudo le questioni più spinose della vita nei conventi con diverse religiose colpite dalla sindrome da esaurimento, è stato oggi al centro di un convegno organizzato a Milano sul tema ‘Disabilità e appartenenza’, promosso dal Servizio Cei. “La moltiplicazione degli incarichi dei, che non rallenta, – ha messo in guardia don Ubaldo Montisci, docente di Metodologia catechetica e formazione all’Università pontificia salesiana nel suo intervento riportato dal Sir – li espone, quando va bene, all’impossibilità di essere ...