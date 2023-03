Chiesa non tornerà più ai suoi livelli? Il dramma dell’esterno e le paure dei tifosi (Di sabato 11 marzo 2023) Chiesa tornerà mai ai suoi livelli? La sensazione è che sia molto difficile visto il grande spavento che ha fatto correre ai suoi tifosi. L’andata degli ottavi di finale di Europa League ha visto la vittoria della Juventus, per uno a zero, contro il Friburgo; un match deciso da un colpo di testa, ad inizio ripresa, di Di Maria sempre più bomber bianconero di coppa dopo la tripletta in casa del Nantes. LaPresseUn match complesso per i ragazzi di Allegri che sono riusciti ad ottenere il primo round di questo doppio confronto; in casa del Friburgo servirà una grande prestazione per strappare la qualificazione ai quarti. Il successo, però, ha rischiato di essere rovinato dall’infortunio subito da Chiesa; entrato al posto di Vlahovic, ha avuto un problema fisico che ha ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 marzo 2023)mai ai? La sensazione è che sia molto difficile visto il grande spavento che ha fatto correre ai. L’andata degli ottavi di finale di Europa League ha visto la vittoria della Juventus, per uno a zero, contro il Friburgo; un match deciso da un colpo di testa, ad inizio ripresa, di Di Maria sempre più bomber bianconero di coppa dopo la tripletta in casa del Nantes. LaPresseUn match complesso per i ragazzi di Allegri che sono riusciti ad ottenere il primo round di questo doppio confronto; in casa del Friburgo servirà una grande prestazione per strappare la qualificazione ai quarti. Il successo, però, ha rischiato di essere rovinato dall’infortunio subito da; entrato al posto di Vlahovic, ha avuto un problema fisico che ha ...

