Chiara Ferragni si sfoga: “A Sanremo durissima, non potevo crollare” (Di sabato 11 marzo 2023) “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto”. Chiara Ferragni affida a lungo post su Instagram una riflessione sul dopo Sanremo, sulle difficoltà che ha incontrato nell’interpretare un ruolo per lei inedito, del risvolto piscologico che ha avuto dopo nell’essere chiamata ad uscire fuori dalla sua comfort zone. “Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia” scrive l’imprenditrice digitale, sotto un selfie che la ritrae provata, con gli occhi lucidi, e un sorriso appena accennato. Bellissima nella sua fragilità, semplice ragazza e non superwoman come spesso appare. Il primo abito sfoggiato a ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto”.affida a lungo post su Instagram una riflessione sul dopo, sulle difficoltà che ha incontrato nell’interpretare un ruolo per lei inedito, del risvolto piscologico che ha avuto dopo nell’essere chiamata ad uscire fuori dalla sua comfort zone. “Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia” scrive l’imprenditrice digitale, sotto un selfie che la ritrae provata, con gli occhi lucidi, e un sorriso appena accennato. Bellissima nella sua fragilità, semplice ragazza e non superwoman come spesso appare. Il primo abito sfoggiato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - Luce_news : Chiara Ferragni si sfoga: “A Sanremo durissima, non potevo crollare” - Leseidimattinah : RT @chiaschi: Chiara Ferragni che si sfoga. Questo vittimismo è un insulto a chi di problemi ne seriamente... Pensati in fabbrica a lavorar… - Alesssa27 : RT @apijaergelato_: amadeus ha deciso di sfamarci non solo con le storie instagram dove parla di sanremo ma anche con queste foto-meme, sem… - chiaschi : @FranAltomare Qualcuno spieghi a #ChiaraFerragni che i momenti difficili di cui parla lei, li hanno TUTTI che con l… -