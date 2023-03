Chiara Ferragni si sfoga: 'A Sanremo durissima, non potevo crollare' (Di sabato 11 marzo 2023) 'Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) 'Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - Erika26893199 : RT @chiaschi: @FranAltomare Qualcuno spieghi a #ChiaraFerragni che i momenti difficili di cui parla lei, li hanno TUTTI che con la differen… - blogsicilia : #notizie #sicilia Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social, 'Devo essere forte per tutti', e su Fedez... -… - filglor : RT @FranAltomare: Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le question… - CIaudiaGiulia : Prendete pure in giro Chiara Ferragni (fate bene ognuno ha il suo sport) Per la cronaca: Sanremo crea sempre “pani… -