Chiara Ferragni | “Settimane emotivamente complesse | Sanremo è stato durissimo”

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopodi coseche mi sono successe e ci sono successe come famiglia”. E’ lo sfogo disui social, in cui parla del Festival di2023 ma anche del suo rapporto con il marito Fedez, pur senza nominarlo. “, ora posso ammetterlo, è– scrive l’influencer – mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi ...

Chiara Ferragni, sfogo social: ecco cosa è successo con Sanremo e Fedez la Repubblica

