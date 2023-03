Chiara Ferragni, le lacrime dopo il crollo di Fedez: “Pensavo di non farcela” (Di sabato 11 marzo 2023) Per settimane si è parlato un po’ ovunque di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: l’assenza sui social di lui, dopo il bacio a Rosa Chemical a Sanremo che pareva avesse fatto infuriare la moglie, aveva infatti fatto presagire il peggio. Solo qualche giorno fa la verità è venuta a galla nel momento i cui lo stesso rapper si è sentito finalmente in grado di raccontare di essere stato male per via di uno psicofarmaco sbagliato, assunto per aiutarsi a superare il trauma del tumore al pancreas che l’aveva colpito. A diversi giorni dallo sfogo di Fedez, anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha deciso di raccontare dal suo punto di vista il momento complesso vissuto al fianco di suo marito con una sorta di lettera aperta tutta dedicata ai suoi ... Leggi su dilei (Di sabato 11 marzo 2023) Per settimane si è parlato un po’ ovunque di una presunta crisi tra: l’assenza sui social di lui,il bacio a Rosa Chemical a Sanremo che pareva avesse fatto infuriare la moglie, aveva infatti fatto presagire il peggio. Solo qualche giorno fa la verità è venuta a galla nel momento i cui lo stesso rapper si è sentito finalmente in grado di raccontare di essere stato male per via di uno psicofarmaco sbagliato, assunto per aiutarsi a superare il trauma del tumore al pancreas che l’aveva colpito. A diversi giorni dallo sfogo di, anche l’imprenditrice digitaleha deciso di raccontare dal suo punto di vista il momento complesso vissuto al fianco di suo marito con una sorta di lettera aperta tutta dedicata ai suoi ...

