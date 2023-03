Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: “Sono state settimane complesse, con la paura di non farcela come moglie e come mamma. Ho dovuto essere forte per tutti” (Di sabato 11 marzo 2023) “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi Sono successe e ci Sono successe come famiglia“. Inizia così il toccante post pubblicato questa mattina su Instagram da Chiara Ferragni. Un lungo sfogo in cui l’imprenditrice digitale rompe per la prima volta il silenzio sull’impatto che il Festival di Sanremo di cui è stata protagonista ha avuto sulla sua vita e su quella della sua famiglia, tirando le somme di quanto successo in queste settimane. “Sanremo, ora posso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopodi cose emotivamenteche misuccesse e cisuccessefamiglia“. Inizia così il toccante post pubblicato questa mattina suda. Un lungo sfogo in cui l’imprenditrice digitale rompe per la prima volta il silenzio sull’impatto che il Festival di Sanremo di cui è stata protagonista ha avuto sulla sua vita e su quella della sua famiglia, tirando le somme di quanto successo in queste. “Sanremo, ora posso ...

