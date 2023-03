Chiara Ferragni | E’ un periodo di stanchezza e sconforto Sanremo | esperienza dura | tante cattiverie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 marzo 2023) “, ora posso ammetterlo, è stato durissimo, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso”. Lo scriveun lungo post su Instagram in cui confessa di vivere undi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.