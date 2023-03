Chi sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells? Possibile derby all’orizzonte: precedenti e tabellone (Di sabato 11 marzo 2023) Jannik Sinner ha esordito brillantemente al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo il francese Richard Gasquet in due set con il punteggio di 6-3, 7-6(2). Il tennista italiano si è reso protagonista di un buon debutto sul cemento statunitense, giganteggiando contro il transalpino nel primo set e riuscendo a dettare legge nel tie-break del secondo parziale. L’altoatesino, al rientro in campo dopo aver vinto l’ATP 250 di Montpellier e aver perso la finale dell’ATP 500 di Rotterdam, ha staccato agevolmente il biglietto per il terzo turno e tra un paio di giorni tornerà nuovamente in campo. Jannik Sinner attende ancora di sapere quale sarà il suo avversario al prossimo turno: sarà il vincente del confronto tra il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)ha esordito brillantemente al Masters 1000 di, sconfiggendo il francese Richard Gasquet in due set con il punteggio di 6-3, 7-6(2). Il tennista italiano si è reso protagonista di un buon debutto sul cemento statunitense, giganteggiando contro il transalpino nel primo set e riuscendo a dettare legge nel tie-break del secondo parziale. L’altoatesino, al rientro in campo dopo aver vinto l’ATP 250 di Montpellier e aver perso la finale dell’ATP 500 di Rotterdam, ha staccato agevolmente il biglietto per il terzo turno e tra un paio di giorni tornerà nuovamente in campo.attende ancora di sapere qualeil suoalturno:il vincente del confronto tra il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «Il mondo non sarà distrutto da chi fa del male, ma da quelli che guardano senza fare niente» (Albert Einstein).… - marattin : Il partito dei liberal-democratici non sarà il “refugium peccatorum” di chi ha la strada sbarrata altrove o di chi… - SusannaCeccardi : È ufficiale, da settembre diremo addio al reddito di cittadinanza! Sarà sostituito dalla “misura di inclusione at… - Martina15073480 : E sai chi sarà il prossimo ad andare in finale? Spoiler: non tu! ?? #oriele - OA_Sport : Chi sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells? Possibile derby all’orizzonte: precedenti e tabell… -