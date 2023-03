Chi è Kenan Yildiz? Allegri pronto a lanciare il nuovo centravanti

(Di sabato 11 marzo 2023) La Juve ha un chiaro problema di gol in questo periodo e l’attaccantepuò essere quello giusto per risolverlo alla svelta. Massimilianonon è mai stato un allenatore voglioso diallo sbaraglio i giovani talenti, ma forse ora sembra essersi convinto. Il calo di forma di Vlahovic, l’infortunio di Milik e il rendimento troppo altalenante di Kean fanno sì che ci possa essere un cambio della guardia in attacco. Dalla Primavera si sta mettendo sempre di più in luce il talento straordinario di, un ragazzo che con la squadra di Montero sta dimostrando il suo immenso talento e ora punta al salto di categoria. InstagramNe sta sfornando tantissimi di giovani talenti la Juventus, contando anche la chiamata di Alfonso Montero nella nazionale dell’Uruguay ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : 'La terra della mia anima è così dura, c'è un sasso pesante sul mio petto, da questo barcone ho capito che chi vede… - FScalmati : RT @galatacla: TESTAMENTO POETICO «La terra della mia anima è così dura c'è 1sasso pesante sul mio petto da questo barcone ho capito che ch… - Rociodigesu : «La terra della mia anima è così dura, c’è un sasso pesante sul mio petto, da questo barcone ho capito che chi vede… - giuli_iiaa : @Trinity180701 @Oven198011 @JuventusFCYouth chi lo vuole titolare in prima squadra già da domani è probabilmente sp… - geniazze : RT @galatacla: TESTAMENTO POETICO «La terra della mia anima è così dura c'è 1sasso pesante sul mio petto da questo barcone ho capito che ch… -

"Forsese lo sentiva " ha scritto ieri Mazzarella " che non avrebbe visto la fine di quel ...della mia anima è così dura c'è un sasso pesante sul mio petto da questo barcone ho capito che......poesieShukur , ventisei anni, in fuga da Kaboul ed in fuga dalla Turchia. Scrive ' La terra della mia anima è così dura: c'è un sasso pesante sul mio petto. Da questo barcone ho capito che..."Non dovessi farcela scrivete questo sulla mia tomba".Shukur forse se lo sentiva che non avrebbe visto la fine di quel viaggio . E per esorcizzare ... da questo barcone ho capito chevede la ...

Da Yildiz a Nonge Boende: tutto l'oro della Juve in Primavera La Gazzetta dello Sport

Si indaga sulla rete che ha gestito il traffico internazionale: la base è in Turchia, i contatti in Afghanistan e Pakistan, le ramificazioni in Europa ...Ventisei anni, afgano, Kenan Shukur veniva da una famiglia di guerrieri: il padre aveva combattuto per il comandante Masud, il leone del Panshir che ...