Chi è Jacopo Narducci, il figlio di Manuela Villa (Di sabato 11 marzo 2023) figlio di due professionisti del mondo dello spettacolo, Jacopo Narducci nasce dal matrimonio travagliato tra Manuela Villa e Marco Narducci. Proprio dopo la sua nascita, la storia fra i due inizia a districarsi tra screzi e incomprensioni di coppia. Suo padre lo abbandona a pochi mesi dalla sua nascita, solo con sua madre. Ma forse è stato proprio questo a far consolidare ancora di più il legame madre-figlio Jacopo, come ha spiegato Manuela Villa nel salotto di Oggi è un altro giorno nel 2021, è stato un figlio voluto, nell’apice della carriera. Ecco le sue parole: E‘ stata una scelta mia cercare un figlio nel momento clou della mia carriera. Cercavo qualcosa che mi potesse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 marzo 2023)di due professionisti del mondo dello spettacolo,nasce dal matrimonio travagliato trae Marco. Proprio dopo la sua nascita, la storia fra i due inizia a districarsi tra screzi e incomprensioni di coppia. Suo padre lo abbandona a pochi mesi dalla sua nascita, solo con sua madre. Ma forse è stato proprio questo a far consolidare ancora di più il legame madre-, come ha spiegatonel salotto di Oggi è un altro giorno nel 2021, è stato unvoluto, nell’apice della carriera. Ecco le sue parole: E‘ stata una scelta mia cercare unnel momento clou della mia carriera. Cercavo qualcosa che mi potesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coppini_jacopo : RT @Giorgiolaporta: “Ho rubato ieri, rubo oggi, già lo sanno che rubiamo”. Il tutto detto davanti a un militare. È tutto normale. Lo scanda… - savoia_jacopo : RT @_E_C_U_R_B: Esiste una categoria di persone ben più idiota di chi compra l'onlyfans delle influencer Quelli che comprano l'onlyfans de… - DargenioLuciano : @jacopo_iacoboni @LaStampa Chi di traffico di influenze ferisce, alla fine perisce! Alla faccia di onestà e purezza. - savoia_jacopo : RT @JulianRoss79: Poi a me fa incazzare che queste sono sue pare mentali. Al gruppo non gliene frega nulla se Handanovic sta in panchina o… - XOXOTrash12 : @mexogenesis_ Vabbè ma perché non avrebbero motivo di sospettare del padre di Guido,non sanno manco chi è. Solament… -