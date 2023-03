Chi difende i familiari dei morti a #Cutro? Serracchiani, scoppia il caso (Di sabato 11 marzo 2023) Un flusso continuo di persone in pericolo, in mezzo alle acque del Mediterraneo su barche spesso instabili, attorniate dai mezzi della Guardia Costiera che continuano a fare da spola tra la terra e il mare, mentre si muovono anche i mezzi della Marina Militare. La situazione del "Mare Nostrum" non accenna a placarsi: a quasi due settimane dalla tragedia di Steccato di Cutro non si ferma il fiume di migranti che cercano di toccare le sponde italiane. E mentre la deputata del Pd Debora Serracchiani continua a puntare il dito contro il premier Giorgia Meloni, spunta un retroscena sulla dem: il suo compagno sarebbe pronto a battagliare legalmente contro il governo per la strage dei migranti in Calabria. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Un flusso continuo di persone in pericolo, in mezzo alle acque del Mediterraneo su barche spesso instabili, attorniate dai mezzi della Guardia Costiera che continuano a fare da spola tra la terra e il mare, mentre si muovono anche i mezzi della Marina Militare. La situazione del "Mare Nostrum" non accenna a placarsi: a quasi due settimane dalla tragedia di Steccato di Cutro non si ferma il fiume di migranti che cercano di toccare le sponde italiane. E mentre la deputata del Pd Deboracontinua a puntare il dito contro il premier Giorgia Meloni, spunta un retroscena sulla dem: il suo compagno sarebbe pronto a battagliare legalmente contro il governo per la strage dei migranti in Calabria. Visualizza questo post su Instagram ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : L'Italia è al fianco di Israele nella lotta al terrorismo. Rivolgo il mio pensiero ai ragazzi feriti e al popolo di… - tvboy : 67 vite di cui 15 di bambini potevano essere salvate. Salvare vite in mare non può essere una scelta ma è un nostro… - jacopocoghe : Ecco l’ipocrisia e la violenza ambientalista radicale: Vorrebbero difendere l'ambiente ma attaccano chi difende la… - tempoweb : Chi difende i familiari dei morti a #Cutro? Serracchiani, scoppia il caso #migranti #11marzo… - Giuggio72684862 : RT @inotg_inot59: Questo governo ha difatti messo a repentaglio la sicurezza della nazione non fermando una barca non identificata! Chi dif… -

L'inchiesta sulla zona rossa e il nostro vivere civile - di Massimo Molteni ...Non è per niente rassicurante (e nemmeno motivante!) sapere di lavorare per una azienda che difende ... forte emerge la pressione di chi aveva responsabilità aziendali affinché le decisioni non ... PARCHEGGI L'AQUILA, FUOCO AMICO SU GIULIANI. MANNETTI: 'LAVORI AL PALO DA UN ANNO' ...consentirebbero di creare nuovi parcheggi e decongestionare il traffico offrendo alternative a chi ... Da qui la riflessione di Mannetti che difende il suo operato che rischia di essere messo in cattiva ... La mancata "zona rossa" in Val Seriana e l'inchiesta giudiziaria - di Massimo Molteni ...Non è per niente rassicurante (e nemmeno motivante!) sapere di lavorare per una azienda che difende ... forte emerge la pressione di chi aveva responsabilità aziendali affinché le decisioni non ... ...Non è per niente rassicurante (e nemmeno motivante!) sapere di lavorare per una azienda che... forte emerge la pressione diaveva responsabilità aziendali affinché le decisioni non ......consentirebbero di creare nuovi parcheggi e decongestionare il traffico offrendo alternative a... Da qui la riflessione di Mannetti cheil suo operato che rischia di essere messo in cattiva ......Non è per niente rassicurante (e nemmeno motivante!) sapere di lavorare per una azienda che... forte emerge la pressione diaveva responsabilità aziendali affinché le decisioni non ... Dossier/ Nel mirino chi difende la terra e l’ambiente Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo