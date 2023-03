Chelsea, Potter: «Lukaku? All’Inter sta giocando, ma a fine anno…» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Graham Potter, allenatore del Chelsea, sul futuro di Romelu Lukaku con l’Inter. Tutti i dettagli Graham Potter ha parlato in conferenza stampa del futuro di Romelu Lukaku tra Chelsea ed Inter. Il belga è arrivato in prestito annuale ai nerazzurri, ma c’è la possibilità che le due squadre si accordino per prolungare l’operazione. PAROLE – «Al momento non ci sto pensando. È All’Inter e sta giocando. Penso che le discussioni e i dialoghi sul suo futuro si svolgeranno direttamente al termine della stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Graham, allenatore del, sul futuro di Romelucon l’Inter. Tutti i dettagli Grahamha parlato in conferenza stampa del futuro di Romelutraed Inter. Il belga è arrivato in prestito annuale ai nerazzurri, ma c’è la possibilità che le due squadre si accordino per prolungare l’operazione. PAROLE – «Al momento non ci sto pensando. Èe sta. Penso che le discussioni e i dialoghi sul suo futuro si svolgeranno direttamente al termine della stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Chelsea: le parole di #Potter su #Lukaku - FabioMelis84 : L'allenatore del Chelsea Graham Potter in conferenza stampa si è espresso sul futuro di Lukaku. Resterà? Le sue par… - TuttoMercatoWeb : Chelsea, Potter su Lukaku: 'All'Inter sta giocando, riparleremo del suo futuro a fine stagione' - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, l’allenatore del #Chelsea #Potter ha parlato del futuro di Romelu #Lukaku ??? “A fine stagione si discu… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Leicester-Chelsea, probabili formazioni: Potter non muta, Daka-Iheanacho per Rodgers -

Formazioni ufficiali Leicester - Chelsea, Premier League 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Leicester e Chelsea, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023. La squadra di Potter prova a trovare continuità anche in Premier dopo la qualificazione ottenuta ai quarti di finale ... De Zerbi, la Roma si mette in fila. Se finisce il matrimonio con Mou... ... stagione 2016 - 17, ha sempre vissuto nei bassifondi e al massimo è arrivato nono la stagione scorsa con Potter, sostituito da De Zerbi a settembre dopo il suo passaggio al Chelsea. Non perderti le ... Conte e De Zerbi: voglia d'Italia. E ora la Roma si mette in fila Anche il Chelsea in realtà ha rivolto di nuovo il suo sguardo verso Brighton, e non sarebbe clamoroso un altro "prelievo" dalla costa do - poquello di Potter. Ma qui si parla di voglia d'Italia, e ... Le formazioni ufficiali di Leicester e, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023. La squadra diprova a trovare continuità anche in Premier dopo la qualificazione ottenuta ai quarti di finale ...... stagione 2016 - 17, ha sempre vissuto nei bassifondi e al massimo è arrivato nono la stagione scorsa con, sostituito da De Zerbi a settembre dopo il suo passaggio al. Non perderti le ...Anche ilin realtà ha rivolto di nuovo il suo sguardo verso Brighton, e non sarebbe clamoroso un altro "prelievo" dalla costa do - poquello di. Ma qui si parla di voglia d'Italia, e ... Chelsea, Potter: «Mudryk sta diventando sempre più forte» Calcio News 24 Formazioni ufficiali Leicester-Chelsea, Premier League 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Leicester e Chelsea, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023. Leicester-Chelsea, le probabili formazioni Il Leicester ospita alle 16 il Chelsea per la gara valida per la seconda giornata di Premier League. I Blues hanno fermato la loro caduta libera con la vittoria in casa contro il Leeds, ma ora cercano ... Le formazioni ufficiali di Leicester e Chelsea, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023.Il Leicester ospita alle 16 il Chelsea per la gara valida per la seconda giornata di Premier League. I Blues hanno fermato la loro caduta libera con la vittoria in casa contro il Leeds, ma ora cercano ...