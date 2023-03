Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Chelsea, Potter: 'Lukaku? A fine stagione si discuterà, ora sta giocando per l'Inter' - cliexit_ : RT @TheoElle: Dopo la palla sparata alla guarin di dimarco può bastare così. Buonanotte a tutti questa Inter gioca peggio del Chelsea di Po… - TheoElle : Dopo la palla sparata alla guarin di dimarco può bastare così. Buonanotte a tutti questa Inter gioca peggio del Che… - sportli26181512 : Chelsea, Potter non chiude a una cessione: 'Mount? Vuole giocare, come tutti': Mason Mount potrebbe lasciare il Che… - junews24com : Così #Potter sull'obiettivo #Juventus ?? -

Commenta per primo Mason Mount potrebbe lasciare ilin estate. Graham, tecnico dei Blues, ha commentato così le voci di un suo possibile trasferimento in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester: 'È proprio come ...Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leicester Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. MUDRYK - "Ha le sue ...... ma non ne serve un terzo (per ora) per affermare che le due vittorie di fila tra Premier e Champions League rappresentano un segnale importante in casa. Grahamnon avrà ancora ...

Chelsea, Potter dice la sua sul futuro di Mount Calciomercato.com

Mason Mount potrebbe lasciare il Chelsea in estate. Graham Potter, tecnico dei Blues, ha commentato così le voci di un suo possibile trasferimento in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ...Graham Potter, tecnico del Chelsea @livephotosport Queste dunque le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del Chelsea, Graham Potter: “Per la partita di domani contro il Leicester, ...