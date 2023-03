(Di sabato 11 marzo 2023) Per gli inquirenti ildell'omicidio di Emanuele Costanza,noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti, avvenuto ieri asarebbe da ricondurre adi natura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Manuel Costa è stato ucciso proprio davanti al suo locale, poco prima delle 20. La vittima era il cugino di Florian… - ANSACampania : Chef ucciso a Roma, movente legato a dissidi economici - TgrRai : Freddato con tre colpi di pistola davanti al suo ristorante all'Esquilino, Roma. A far ritrovare il corpo dello che… - infoitinterno : Chef Manuel Costa ucciso, l'ex gieffina Floriana Secondi al killer: «Bastardo, mio cugino era papà di 4 figli» - infoitinterno : Manuel Costa: gli amici, le passioni (fra tatuaggi e discoteche) e le ricette dello chef ucciso dal socio -

...noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti, avvenuto ieri a Roma sarebbe da ricondurre a dissidi di natura economica. L'uomo, 41 anni, è statoa colpi di arma da fuoco ...LoManuel Costa è statocon un colpo di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto, nella notte di venerdì, di fronte all'Osteria degli Artisti, di cui era titolare, nel quartiere ...Sarebbe legato a questioni economiche l'omicidio di Emanuele Costanza , lonoto ai più con il nome d'arte Manuel Costa , titolare dell'Osteria degli Artisti,ieri davanti al suo locale, in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino a Roma . Il corpo senza ...

Roma, ucciso davanti al suo locale lo chef Manuel Costa. Il killer confessa: i sospetti sui debiti e il passato con la droga Open

Si è costituito il presunto killer dello chef Emanuele Costanza, alias Manuel Costa, morto vittima di una brutale esecuzione nel quartiere San Giovanni di Roma. “L’ho ucciso a colpi di pistola”, ha ...chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti, avvenuto ieri a Roma sarebbe da ricondurre a dissidi di natura economica. L'uomo, 41 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da ...