Charles Leclerc rinnova o no? Tra strani ritardi | malumori e sirene Mercedes - Sport - Formula1

La Ferrari SF23 ha deluso all'esordio. E mentre a Maranello cadono le teste, sul monegasco (e Hamilton) crescono le ...dopo il ritiro in Bahrain La Rosea oggi scriveva anche dei malumori di, il quale ha chiesto un incontro con il presidente John Elkann al rientro dal nefasto Gran Premio del ...Occhi negli occhi, in maniera diretta e semplice come da sempre si fa tra "dipendente" e "datore di lavoro": è andato più o meno così il colloquio trae John Elkann. L'incontro è stato voluto dal pilota in primis per avere il massimo delle rassicurazioni dopo una partenza non di certo sfavillante. Eppure, alla presentazione e dopo i ...

Ferrari, Leclerc inquieto. Charles va da Elkann e chiede rassicurazioni La Gazzetta dello Sport

La Ferrari SF23 ha deluso all'esordio. E mentre a Maranello cadono le teste, sul monegasco (e Hamilton) crescono le voci ...Il più contrariato è Charles Leclerc, per la frustrazione di non poter competere con il rivale Max Verstappen, al di là del guasto alla power unit che gli è costato il ritir per problemi al motore: il ...