Champions | Napoli-Eintracht | ci saranno anche i tifosi tedeschi Il Tar accoglie il ricorso

(Di sabato 11 marzo 2023) Tutto annullato. Il Tar della Campania ha accolto ildelFrankfurt Fussball e “per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 traedFrankfurt” le autorita’ italiane avevano disposto il “divieto di vendita” dei tagliandi di ingresso al Maradona diper i residenti in Germania. Idella squadra tedesca sinora non avevano potuto acquistare biglietto per nessuno dei settori dello stadio, su decisione del ministero dell’Interno per problemi di ordine pubblico. Il Tar ha fissato la trattazione collegiale la camera di consiglio il 4 aprile. Dopo la partita diche si terra’ mercoledi’ prossimo al Maradona, ...

Ci saranno anche i tifosi dell' Eintracht Francoforte nella sfida diLeague contro ilche andrà in scena il 15 marzo allo stadio Maradona. Oggi il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco contro la decisione del ministero

Nel comunicato ufficiale diramato si legge: "Il Tar accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il