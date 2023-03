Champions League: Napoli-Eintracht, il Tar accoglie l'istanza dei tedeschi, sospeso il divieto di vendita dei tagliandi (Di sabato 11 marzo 2023) I tifosi dell'Eintracht Francoforte potranno essere a Napoli. Il Tar ha accolto l'istanza cautelare del club tedesco ed è per questo sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania. Ecco cosa si legge: Il Tar "accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Franfurt, è stato disposto il "divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023) I tifosi dell'Francoforte potranno essere a. Il Tar ha accolto l'cautelare del club tedesco ed è per questoildideiai residenti in Germania. Ecco cosa si legge: Il Tar "l'cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 traedFranfurt, è stato disposto il "dideiai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Milan ce l'ha fatta: dopo 11 anni è di nuovo ai quarti di finale di Champions League ??? #TottenhamMilan - gippu1 : Il #Milan non concludeva un turno a eliminazione diretta di Champions League senza subire gol dal marzo 2007: 0-0/1… - gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - AndreaInterNews : A #Inzaghi è stato chiesto di 'migliorare la stagione precedente'. Ciò significa che, sperando di replicare il trio… - azzurrinho22 : RT @mirkocalemme: +++Il TAR accoglie l'istanza cautelare dell' #Eintracht : sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Ger… -