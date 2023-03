Champions | il TAR dà ragione all’Eintracht | via libera ai biglietti per il Napoli

(Di sabato 11 marzo 2023) C’è una grossa novità per la partita diLeague traed Eintracht Francoforte: il TAR ha datoal club tedesco Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una grossa polemica, nata in seguito al divieto di trasferta per i residenti in Germania per-Eintracht. Il motivo era la possibile infiltrazione di tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Come riporta Sky Sport, la società tedesca aveva presentato ricorso contro la decisione di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la trasferta di Champions contro il Napoli.Svolta per la gara Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona. Il Tar, infatti, ha accolto l'istanza del club tedesco su ...