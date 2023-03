Champions | divieto trasferta a Napoli | Tar accoglie ricorso Eintracht

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tar della Campania ha accolto ilpresentato dall’Frankfurt Fussball contro la decisione con la quale le autorità italiane hanno disposto il “di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio” negando così ladei suoi tifosi per la partita diLeague in programma mercoledì prossimo, allo stadio Maradona, contro il. La decisione è stata adottata dal quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Maria Abbruzzese). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

