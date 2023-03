Centinaia di migranti salvati nella notte, polemiche per il karaoke di Salvini e Meloni (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo quasi due settimane dal naufragio di Cutro del 26 febbraio il mare continua a restituire i corpi delle vittime. I soccorritori hanno recuperato al mattino dell’11 marzo il cadavere di una bambina di 5 o 6 anni. Salgono così a 74 i morti, ma il bilancio non è ancor definitivo. È intanto attraccata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584 migranti tratti in salvo nella notte. Sarebbero circa 70 le donne e i bambini a bordo della Dattilo. FOTO migranti in pericolo E questa mattina, 11 marzo, Alarm Phone ha segnalato su Twitter di aver contattato un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo, nel Mediterraneo centrale. Il barcone, proveniente dalla Libia, necessita di soccorsi immediati, sostiene Alarm Phone, per via delle condizioni meteo “estremamente ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo quasi due settimane dal naufragio di Cutro del 26 febbraio il mare continua a restituire i corpi delle vittime. I soccorritori hanno recuperato al mattino dell’11 marzo il cadavere di una bambina di 5 o 6 anni. Salgono così a 74 i morti, ma il bilancio non è ancor definitivo. È intanto attraccata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584tratti in salvo. Sarebbero circa 70 le donne e i bambini a bordo della Dattilo. FOTOin pericolo E questa mattina, 11 marzo, Alarm Phone ha segnalato su Twitter di aver contattato un barcone alla deriva con 47a bordo, nel Mediterraneo centrale. Il barcone, proveniente dalla Libia, necessita di soccorsi immediati, sostiene Alarm Phone, per via delle condizioni meteo “estremamente ...

