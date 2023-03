C'è posta per te, stasera su Canale 5: Marco Mengoni ospite dell'ultima puntata: le anticipazioni (Di sabato 11 marzo 2023) stasera 11 marzo su Canale 5 va in onda l'ultima puntata di C'è posta per te: ecco gli ospiti della serata stasera su Canale 5 va in onda alle 21.40 C'è posta per te. Il programma di Maria De Filippi termina la sua stagione, da sabato prossimo la conduttrice torna con il serale di Amici 22. Ecco gli ospiti che vedremo stasera 11 marzo. Anche in questa ultima puntata non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Questa settimana ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2022 con la canzone Due Vite, L'artista è il prossimo rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2023 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023)11 marzo su5 va in onda l'di C'èper te: ecco gli ospitia seratasu5 va in onda alle 21.40 C'èper te. Il programma di Maria De Filippi termina la sua stagione, da sabato prossimo la conduttrice torna con il serale di Amici 22. Ecco gli ospiti che vedremo11 marzo. Anche in questanon mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Questa settimana ci sarà, vincitore di Sanremo 2022 con la canzone Due Vite, L'artista è il prossimo rappresentante'Italia all'Eurovision Song Contest 2023 ...

