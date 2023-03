C’è ancora vita nella narrativa italiana (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono libri che richiederebbero un approccio critico meno canonico, o quantomeno che potrebbero indurre a recensirli mettendo da parte gli strumenti più classici e un certo didascalismo sempre utile a fornire un accompagnamento propedeutico per il lettore meno avvezzo. La motivazione fondamentale sta nella natura sfuggente di tali testi. La narrativa oggi più diffusa ci ha abituati a romanzi di genere dal taglio molto netto e quindi facilmente incasellabili. La prosa degli autori, poi, anche a causa delle mortali scuole di scrittura, si è appiattita verso uno standard unico – a onor del vero, su questo aspetto molto peso ha anche l’intervento degli editor, le braccia livellanti dell’editoria italiana, i quali appianano qualunque peculiarità stilistica verso un canone universale. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono libri che richiederebbero un approccio critico meno canonico, o quantomeno che potrebbero indurre a recensirli mettendo da parte gli strumenti più classici e un certo didascalismo sempre utile a fornire un accompagnamento propedeutico per il lettore meno avvezzo. La motivazione fondamentale stanatura sfuggente di tali testi. Laoggi più diffusa ci ha abituati a romanzi di genere dal taglio molto netto e quindi facilmente incasellabili. La prosa degli autori, poi, anche a causa delle mortali scuole di scrittura, si è appiattita verso uno standard unico – a onor del vero, su questo aspetto molto peso ha anche l’intervento degli editor, le braccia livellanti dell’editoria, i quali appianano qualunque peculiarità stilistica verso un canone universale. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato ...

